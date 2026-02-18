Ribeira, Boiro y A Pobra se suman a las ayudas de la Diputación para limpieza de playas

Imagen de archivo de la playa de O Areal, en A Pobra do Caramiñal

Los Concellos de Ribeira, Boiro y A Pobra también serán beneficiarios de las ayudas de la Diputación de A Coruña para acometer labores de limpieza en su playas este verano. Los municipios recibirán 27.553,57, 25.386,43 y 23.219,30 euros respectivamente, que se suman a los casi 22.000 euros ya anunciados para Rianxo.

La finalidad de las subvenciones es apoyar a las administraciones locales en el sostenimiento de los gastos derivados de la contratación de personal de las brigadas de limpiezas de las playas durante los meses de verano, así como de las adquisición del material necesario para el desarrollo de los trabajos, como vestuarios, maquinarias ligeras o combustible.

Así, las ayudas concedidas permiten financiar brigadas con una duración máxima de hasta tres meses, dentro del periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2026.