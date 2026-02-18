Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza

Premian a dos centros educativos de O Barbanza por su metodología de enseñanza con el alumnado

También, un colegio de Valga ha logrado el segundo puesto en uno de los certámenes

Redacción
18/02/2026 20:12
Imagen de la fachada del IES A Cachada de Boiro
El Centro de Educación Primaria Xosé María Brea Segade de Rianxo y el IES de A Cachada de Boiro han sido premiados con galardones que reconocen su metodología de enseñanaza.

En el caso del centro escolar rianxeiro, la Consellería de Educación le ha otorgado el tercer puesto de los Premios Innovagal, que tienen como objetivo poner en valor el trabajo de aquellos colegios que promueven cambios metodológicos y fomentan la participación activa del alumnado y su trabajo en grupo.

Así, el Xosé María Brea Segade recibe un premio de 3.000 euros destinado a apoyar su continuidad como ejemplo de buenas prácticas. El segundo puesto de estos galardones ha ido a parar para el Colegio Rural Agrupado de Valga, con una cuantía de 6.000 euros.

Por otro lado, el Ministerio de Educación ha premiado a la alumna Salma Vilarnovo Allal del IES A Cachada de Boiro en el concurso ‘Una Constitución para todos’. El certamen está destinado a centros educativos que imparten enseñanzas que desarrollan trabajos sobre la Constitución Española. El galardón ha sido de 1.500 euros y un diploma acreditativo.

