Las comunidades de montes de A Pobra y Rianxo entre las que denuncian los cobros "ilegales" del IBI

A pesar de ganar dos juicios por esta cuestión, muchos concellos remiten aún los recibos a dichas entidades

Redacción
18/02/2026 20:06
Imagen de archivo del monte de Posmarcos en A Pobra do Caramiñan
Imagen de archivo del monte de Posmarcos en A Pobra do Caramiñal
La Organización Galega de Comunidades de Montes (Orgaccmm) denunció este miércoles que muchos municipios están cobrando el IBI a estas entidades, entre las que se encuentra la de Rianxo y A Pobra do Caramiñal, a pesar de que la ley contempla que están exentas, y después de haber recurrido a los tribunales y tener dos sentencias que avalan su posición.

El representante de la organización, Antonio Cajide, explica que aunque las comunidades de montes está “exentas por ley” del pago de ese impuesto, son muchos los ayuntamientos que les giran el recibo, fundamentalmente en aquellos en los que hay montes periurbanos.

En muchos casos, el tributo se gestiona a través de las diputaciones, como ocurre con el servicio ORAL de la Diputación de Pontevedra. “Pero al reclamar allí, dicen que se limitan a cobrar a las entidades que les pasan los ayuntamientos, y desde allí te remiten a la Diputación... Se pasan la pelota unos a otros”, incide Cajide.

Esta situación llevó a la Orgaccmm a presentar un recurso contencioso administrativo en dos ocasiones y, aunque las sentencias fueron favorables a estas entidades, muchos concellos “siguen cobrando”. Las comunidades “tienen que pagar y luego, con la sentencia que les da la razón, ir a reclamar”, apunta el representante.

Este cobro “ilegal” del IBI será una de las cuestiones que se trate en la asamblea general anual de este sábado, en Gondomar, y en el VIII Congreso Galego de Comunidades de Montes de mayo en Allariz, donde también se alertará sobre la “intención” de la Xunta de “privatizar y municipalizar” los montes, y se debatirá sobre la “falta de alternativas reales” tras la ola de incendios que afectó a la comunidad gallega el verano pasado.

