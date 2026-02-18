La Xunta destaca en Boiro las nueva orden de ayudas para dinamizar el comercio local por valor de 2,5 millones

El director territorial, el alcalde y la delegada en un negocio local Cedida

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada del director territorial de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración, Juan José Couce, visitaron este miércoles el municipio de Boiro, en donde destacaron la nueva orden de ayudas para la dinamización del comercio local con 2,5 millones de euros entre los establecimientos adheridos a la Asociación Boirense de Empresarios (ABE).

Durante el recorrido por los negocios, la delegada puso en valor el trabajo de dinamización que realiza la ABE, que recibió casi 100.000 euros en la anterior convocatoria de estas ayudas para el desarrollo de campañas de promoción, acciones de fidelización e iniciativas de impulso al comercio local.

Gracias a esta aportación autonómica, la ABE organizó la campaña “Boiro, Compras con Corazón” que fue reconocida por la Xunta como una de las cinco mejores de Galicia el año pasado. La delegada aprovechó la visita para felicitarles por este reconocimiento y subrayar que acciones como esta evidencian el esfuerzo de los comercios de Boiro.

La asociación, fundada en 1988, representa actualmente a 212 empresas y a lo largo de su trayectoria siempre ha destacado por su capacidad de adaptación e innovación.