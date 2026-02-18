Boiro celebrará la III Feira de Emprego do Barbanza el próximo 16 de abril

Imagen de un evento anterior en el Lab Barbanza

El Concello de Boiro trabaja ya en la organización de la III Feira do Emprego do Barbanza, que será el jueves 16 de abril en centro de formación, innovación, empleo y emprendimiento Lab Barbanza, situado en el Polígono de Espiñeira.

Tras el éxito de las ediciones anteriores, esta tercera convocatoria consolida su compromiso con el desarrollo económico y con la creación de oportunidades laborales en la comarca, buscando fortalecer el vínculo entre empresas y personas en búsqueda activa de empleo.

La feria se desarrollará durante una jornada y contará con la participación de compañías de distintos sectores productivos, entidades formativas y servicios de orientación laboral. Asimismo, durante el día se desarrollarán simultáneamente foros para empresarios, charlas relacionadas con el empleo y la mejora de las oportunidades de contratación, y las nuevas tendencias del mercado laboral. Además, las personas asistentes podrán entregas sus currículums en los puestos de las empresas participantes.

Con esta III Feira de Emprego do Barbanza, el Concello de Boiro reafirma su apuesta por contribuir a la dinamización activa del mercado laboral, fomentar su colaboración público-privada, y generar nuevas oportunidades para los vecinos y las empresas.