Diario de Arousa

O Barbanza

Aparecen en Ribeira nuevos turismos con cristales de ventanas rotos

Los vehículos afectados se encontraban en el recinto portuario y en un garaje en la Rúa Marcial de Adalid

D. A.
18/02/2026 18:12
Imagen del vehículo aparcado en el entorno del puerto ribeirense
Imagen del vehículo aparcado en el entorno del puerto ribeirense
Cedida
El municipio de Ribeira amaneció este miércoles de nuevo con varios turismos con cristales de ventanas rotos, continuando con la oleada de hechos delictivos que afecta a la localidad desde un par de semanas. 

En esta ocasión, los afectados fueron un coche aparcado en el recinto portuario ribeirense y otros vehículos guardados en un garaje de la Rúa Marcial de Adalid.

