Aparecen en Ribeira nuevos turismos con cristales de ventanas rotos

Imagen del vehículo aparcado en el entorno del puerto ribeirense Cedida

El municipio de Ribeira amaneció este miércoles de nuevo con varios turismos con cristales de ventanas rotos, continuando con la oleada de hechos delictivos que afecta a la localidad desde un par de semanas.

En esta ocasión, los afectados fueron un coche aparcado en el recinto portuario ribeirense y otros vehículos guardados en un garaje de la Rúa Marcial de Adalid.