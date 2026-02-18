A Pobra acerca la figura de Rosalía a los más jóvenes mediante una programación lúdica

Imagen de la presentación del programa de actividades Cedida

El Concello de A Pobra do Caramiñal celebra este jueves el Día de Rosalía con un programa lúdico que pretende acercar su figura a los más jóvenes del municipio. El objetivo es dar a conocer la literatura gallega y la repercusión de Rosalía a través de juegos y actividades de participación.

La concejala de Cultura, Patricia Lojo, explicó durante la presentación de la iniciativa que “a nosa intención é que os pequenos e pequenas se acheguen á figura de Rosalía de Castro dun xeito divertido, no que xogar e aprender van da man”. Además, destacó que “esta actividade permite implicar ao comercio local e aos centros educativos nun proxecto común”.

La programación incluye el juego-concurso “As sete Rosalías”: del 19 al 27 de febrero los escaparates de diferentes negocios del municipio tendrán expuesta la silueta recortada con la forma de Galicia y el rostro de la intelectual en su interior. El reto de los jóvenes es localizar las siete versiones diferentes de la imagen, anotando las diferencias y en qué locales están.

El propio Día de Rosalía, el 23 de febrero, tendrán lugar los actos centrales de la programación en la plaza homónima. La jornada empezará a las 11:45 horas con una actuación de música tradicional y continuará a las 12 con un recital de poesía por parte del alumnado.

Durante el acto se realizará también una ofrenda floral y se hará el reparto del “caldo da gloria”, para que todas las personas que participen puedan degustarlo. Se trata de un encuentro abierto a todos los vecinos.