El centro Praia Barraña y el IES Nº1 Ribeira acogerán dos sesiones formativas sobre inteligencia artificial generativa

Dos centros de O Barbanza disfrutarán de un programa educativo pionero sobre inteligencia artificial generativa Cedida

La Diputación de A Coruña, en colaboración con el Centro de Investigación TIC de la Universidad de A Coruña, impulsa un programa educativo pionero sobre inteligencia artificial generativa dirigido al alumnado de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato en 20 centros educativos de la provincia, entre ellos el IES Praia Barraña de Boiro y el IES nº 1 Ribeira.

La iniciativa busca acercar conocimientos básicos y competencias clave sobre una de las tecnologías más transformadoras de la actualidad, combinando contenidos teóricos con un enfoque práctico. Las sesiones permitirán al alumnado comprender el funcionamiento de la IA generativa, conocer aplicaciones actuales como ChatGPT, Gemini o HuggingChat, y reflexionar sobre el uso ético, seguro y responsable.

El programa aborda también la creación de contenidos digitales —imagen, audio y vídeo— y analiza los retos que estas herramientas presentan en los ámbitos educativo, social y profesional.

El programa se estructurará en dos sesiones formativas por centro, con una duración de dos horas cada una. En el IES Praia Barraña las sesiones se llevarán a cabo los días 4 y 13 de marzo, mientras que en el IES nº 1 Ribeira serán el 7 y 10 de abril.