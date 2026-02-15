Ribeira abre una convocatoria para cubrir plazas de jardinería, obras y dinamizador de museo

Exterior de la Casa Consistorial ribeirense Cedida

El Concello de Ribeira abre la convocatoria para cubrir tres plazas de empleo público fijo: una de capataz de jardines, otra de capataz de obras y una de dinamizador o dinamizadora del Museo de Artes do Gravado.

En cuanto a las plazas de capataz de obras y jardines, el proceso será de promoción interna, es decir, tan solo podrán optar usuarios pertenecientes al cuadro de personal actual del Concello. De esta manera, para ambas propuestas la selección se realizará mediante el sistema de concurso-oposición.

Respecto a la vacante como dinamizador en Museo de Artes do Gravado, en este caso está abierta a cualquiera persona que esté interesada en presentarse La selección se llevará a cabo mediante el sistema de oposición.

El plazo de presentación de solicitudes concluirá el próximo 4 de marzo para los casos de plazas de promoción interna (obras y jardín). Para el caso de la plaza de dinamizador en el museo del municipio, el periodo es desde la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las solicitudes de presentación a dichos procesos deberán presentarse en el Registro General del Concello, en horario de 9 a 14 horas. Las demás comunicaciones que deban efectuarse al respecto, se realizarán a través del BOP o el tablero de anuncios (sede electrónica) del Ayuntamiento de Ribeira.