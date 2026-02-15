Dos accidentes por positivo en alcohol en Rianxo dejan solo daños materiales

Imagen del primer accidente en la AG-11 Bomberos Boiro

El municipio barbanzano de Rianxo amaneció esta mañana con dos accidentes de tráfico por positivos en alcoholemia, ocurridos con apenas 15 minutos de diferencia y que se saldaron solo con daños materiales.

Fuentes de la Policía Local indican que el primero de los sucesos tuvo lugar a las 9:02 horas en al AG-11, a la altura de la salida de Taragoña en dirección Padrón. El vehículo, en el que viajaban dos jóvenes, se salió de la vía y terminó colisionando contra una señal vertical. El conductor registró una tasa de alcohol de 0,60 miligramos por litro de aire aspirado, superando el límite legal permitido. La Policía Local será quien se haga cargo de las diligencias y afirman que el conductor será investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.

Apenas doce minutos después, a las 9:14 horas, se registró un segundo accidente en la Rúa Rinlo, en el centro del municipio. En este caso, un turismo se subió a la acera y colisionó contra un macetero de la vía pública. El conductor también dio positivo en la prueba de alcoholemia y las diligencias serán instruidas por la Guardia Civil de Tráfico.