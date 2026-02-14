Mi cuenta

Usuarios de la Asociación Amicos de Boiro participan en un curso sobre Inteligencia Artificial

Esta clase de actividades les permite romper barreras y tener una mayor autonomía en su vida

Redacción
14/02/2026 20:49
Imagen de una de las sesiones formativas
Imagen de una de las sesiones formativas
Amicos
Integrantes de la Asociación Amicos de Boiro participaron esta semana en un curso formativo sobre Inteligencia Artifical. La actividad, impartida en colaboración con Ara Formación, forma parte del Programa de Capacitación Dixital, cuyo objetivo es formar a los mimbros de la entidad en herramientas tecnológicas clave para el día a día.

Desde la asociación exponen que este tipo de iniciativas no solo significa que los usuarios de Amicos aprendan nuevas habilidades, sino que también les permite romper barreras y tener una mayor autonomía en su vida. “Ver aos nosos mozos e mozas mergullados entre teclados e algoritmos demostra que, con formación, non hai limites que se nos resistan!”, destacan desde Amicos.

Con este tipo de iniciativas, la asociación continúa ampliando su red de apoyos. En esta línea, también esta semana firmó un convenio con Cesuga gracias al que dispondrán de un nuevo punto de atención en su sede universitaria, en A Coruña. Desde allí, personal de Amicos ofrecerá orientación, acompañamiento e itinerarios personalizados de inserción sociolaboral dirigidos a personas con discapacidad, estudiantes y a ciudadanos en general que lo necesiten.

