Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

Rianxo licita la unificación de los bajos de las “vivendas dos mestres” para su uso social

El proyecto cuenta con un presupuesto de 273.000 euros y el plazo de ejecución de las obras previsto es de diez meses

Sandra Rey
14/02/2026 20:47
Óscar Rial es el portavoz del grupo municipal del PSOE rianxeiro
Imagen de archivo del portavoz de PSOE de Rianxo, Óscar Rial
Chechu Río
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Tras el acuerdo conseguido en 2024 con el grupo de gobierno, el Concello de Rianxo licita el proyecto de unificación de los bajos de los bloques A y B de las “vivendas dos mestres” para su uso social en el municipio. Según exponen desde el PSOE rianxeiro, esta actuación es fruto del diálogo y del acuerdo político.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 273.000 euros y contempla un espacio de 200 metros cuadrado, dividido en cuatro locales independientes de unos 50 metros cuadrados cada uno, interconectados por una pasarela acristalada que facilta la circulación por la zona posterior. Cada local contará con baños adaptados, garantozando así la accesibilidad universal y permitiendo el uso del espaciopara reuniones vecinales, actividades culturales, formativas o asociativas.

“Trátase dunha primeira peza dun modelo de xestión de espazos públicos pensado para as rianxeiras e os rianxeiros, centrado na accesibilidade, na seguridade e na funcionalidade”, subrayan los socialistas. “Tras inisistir na necesidade deste proxecto, vemos como o traballo constante da oposición contribúe a que se faga realidade unha actuación ao servizo da veciñanza”, añaden.

La ejecución tendrá una duración estimada de diez meses y se espera que la licitación se resuelva en los próximos días, permitiendo iniciar cuanto antes los trabajos y hacer realidade un espacio pensado para todos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina