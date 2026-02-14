Rianxo licita la unificación de los bajos de las “vivendas dos mestres” para su uso social

Imagen de archivo del portavoz de PSOE de Rianxo, Óscar Rial Chechu Río

Tras el acuerdo conseguido en 2024 con el grupo de gobierno, el Concello de Rianxo licita el proyecto de unificación de los bajos de los bloques A y B de las “vivendas dos mestres” para su uso social en el municipio. Según exponen desde el PSOE rianxeiro, esta actuación es fruto del diálogo y del acuerdo político.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 273.000 euros y contempla un espacio de 200 metros cuadrado, dividido en cuatro locales independientes de unos 50 metros cuadrados cada uno, interconectados por una pasarela acristalada que facilta la circulación por la zona posterior. Cada local contará con baños adaptados, garantozando así la accesibilidad universal y permitiendo el uso del espaciopara reuniones vecinales, actividades culturales, formativas o asociativas.

“Trátase dunha primeira peza dun modelo de xestión de espazos públicos pensado para as rianxeiras e os rianxeiros, centrado na accesibilidade, na seguridade e na funcionalidade”, subrayan los socialistas. “Tras inisistir na necesidade deste proxecto, vemos como o traballo constante da oposición contribúe a que se faga realidade unha actuación ao servizo da veciñanza”, añaden.

La ejecución tendrá una duración estimada de diez meses y se espera que la licitación se resuelva en los próximos días, permitiendo iniciar cuanto antes los trabajos y hacer realidade un espacio pensado para todos.