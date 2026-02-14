Queda en libertad el ladrón sorprendido cuando robaba en una casa de Corrubedo y lo citan para un juicio rápido

Imagen de una vivienda en la que el hombre intentó robar anteriormente Chechu Río

La titular de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira decretó esta mañana la puesta en libertad de un individuo que, en torno a las diez y media de la noche de este pasado jueves, 12 de febrero, fue sorprendido por parte de agentes de la Policía Nacional cuando se encontraba robando en el interior de una segunda vivienda o de veraneo de la parroquia ribeirense de Corrubedo. De todas maneras, la jueza le mantiene su condición de investigado por un delito contra el patrimonio, por un robo con fuerza, motivo por el que lo citó para la celebración de un juicio señalado para la mañana de este próximo miércoles, 18 de febrero, cuando se dilucidará respecto a su responsabilidad en la comisión de los hechos delictivos que se le atribuyen. En caso que se pruebe y determine su implicación en los mismos, se le impondrá la condena que se considere oportuna por parte de la autoridad judicial.

Ese individuo ya fue arrestado en varias ocasiones con anterioridad por hechos similares y cuenta con un amplio historial delictivo. En una de las últimas ocasiones, la autoridad judicial decretó su ingreso en la unidad de Psiquiatría del Hospital Provincial de Conxo, en Santiago de Compostela, donde permaneció un par de semanas hasta que recibió el alta y se le prescribió una medicación, que dejó de tomar. Hace algo más de una semana volvió a ser detenido cuando lo pillaron saliendo de un inmueble con su botín y, tras pasar a disposición judicial, la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Ribeira lo dejó en libertad, pero con la medida cautelar de comparecencias quincenales y con la advertencia de que ordenaría su ingreso en prisión preventiva en la cárcel provincial de Teixeiro en caso de que reincida en la actividad delictiva. Además, contra él existía una orden de localización domiciliaria por su implicación en un delito pasado.