La Diputación concede más de 120.000 euros para financiar gastos de personal en museos de O Barbanza

Imagen de archivo de una muestra el Museo do Gravado de Ribeira Chechu Río

La Diputación de A Coruña ha aprobado provisionalmente la concesión de subvenciones del programa FO216, por el que los concellos de Ribeira, A Pobra, Boiro y Rianxo recibirán hasta un total de 120.188,55 euros para financiar gastos de personal encargado de la atención de museos y centros museísticos a lo largo de 2026.

Concretamente, Ribeira y Boiro recibirán una cuantía de 36.000 euros, respectivamente; Rianxo de 28.188,55 euros; y A Pobra de 20.000 euros. Los Concellos podrán destinar este apoyo al mantenimiento y contratación de personal técnico para sus centros museísticos, museos locales, centros de interpretación o ecomuseos, como puede ser el Museo de Arte do Grabado de Ribeira, el Museo Valle-Inclán en A Pobra do Caramiñal, el Museo Etnográfico de Boiro o el Museo Manuel Antonio en Rianxo, por ejemplo.

Con estas ayudas, la Diputación de A Coruña continúa con su apuesta por consolidar y promover la oferta cultural de la provincia, apoyando directamente a los gobiernos locales en la gestión de los recursos humanos necesarios para la atención de sus espacios museísticos al servicio de la ciudadanía y de la dinamización de la cultura local.