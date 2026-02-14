El PSOE de Ribeira reclamará en el próximo Pleno que se efectúen mejoras urgentes en el CEIP O Grupo

Imagen de archivo de la parte superior del edificio

El PSOE de Ribeira llevará al próximo Pleno una propuesta para reclamar actuaciones urgentes de mejora en el edificio de Educación Infantil del CEIP O Grupo, pues la agrupación señala que el centro presenta un avanzado estado de deterioro “dunha cuberta onde a vexetación medra de forma impropia”.

Así, subrayan que el edificio de Infantil presenta problemas graves de humedades, proliferación de vegetación en la cubierta y un desgaste general “que xa non pode considerarse nin puntual nin menor”. Inciden en que la presencia de vegetación en el tejado no es solo una cuestión estética, sino un problema serio de impermeabilización: “as raíces danan xuntas e materiais, reteñen humidade, taponan canalóns e baixantes, e favorecen filtración que poden acabar afectando ás aulas e ás condicións nas que se desenvolve a actividade educativa”, exponen desde el PSOE.

De esta manera, instan a la Xunta a impulsar una intervención integral que incluya la renovación de la cubierta, la corrección de las humedades y la rehabilitación de la fachada, al tiempo que reclaman al Concello que actúe rápido en el resto de instalaciones dentro de sus competencias.