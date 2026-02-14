Mi cuenta

El Concello de Ribeira abre el plazo de inscripción para una nueva edición del taller “Cóntoche un traxe”

El proceso debe hacerse a través del correo museo@ribeira.gal 

Redacción
14/02/2026 20:58
Presentación de la edición 2026
Presentación de la edición 2026
Cedida
El Concello de Ribeira abre el plazo de inscricpión para una nueva edición de los obradoiros culturales “Cóntoche un traxe”, una iniciativa impulsada desde el Museo Municipal de la localidad y que tiene como objetivo dar a conocer a la juventud el traje tradicional gallego representado en la sala.

Este programa, nacido ya en el mes de abril de 2023, hace muestra de un viaje en el tiempo para conocer de una manera sencilla, original y dinámica como era el vestuario de nuestros antepasados.

Para ello, se cuenta con una narración acompañada de cantigas referidas a las piezas de ropa, de poemas de grandes artistas de la literatura gallega en los que se alude a las referidas prendas, proyecciones de imágenes de trajes tradicionales y materiales con los que se fabricaban esas telas.

La actividad, impartida por Montse Rivera, también contempla probar las distintas prendas de ropa y mismo que los alumnos rematen vestidos como lo hacían sus tatarabuelos.

El plazo de inscripción ya está abierto y termina el 10 de marzo. El proceso debe hacerse a través del correo museo@ribeira.gal y solo podrán anotarse hasta 25 jóvenes de los centros educativos del municipio con edades entre los seis y 14 años.

