Diario de Arousa

O Barbanza

El BNG de Ribeira destaca en Castiñeiras las mejoras hechas por valor de hasta 680.000 euros

Con esta reunión, el Bloque cerró su ciclo de "Parroquias con voz"

Redacción
14/02/2026 21:01
El BNG de Ribeira mantuvo esta semana en Castiñeiras la última reunión de su iniciativa “Parroquias con voz”, donde destacó con los vecinos los 680.000 euros invertidos en mejoras durante su mandato.

Dicho importe permitió llevar a cabo actuaciones como la renovación del paseo dos Mosqueiros, la creación de la senda de A Ameixida, mejoras en el área deportiva do Castro, obras de pluviales y pavimentación en las calles Revolta y Fonteseca, el asfaltado de Curros y la renovación del firme en Camiño dos Páramos. Además, queda preparado y consignado el proyecto para renovar la red de traida de agua en Os Mosqueiros.

También, durante el encuentro los vecinos y vecinas de la parroquia aprovecharon la ocasión para trasladar nuevas propuestas y necesidades relacionadas con desbroces y mantenimiento de caminos, pavimentación y refuerzo de servicios básicos.

El portavoz, Luis Pérez Barral, y su equipo agradecieron la participación y destacaron que “escoitar á veciñanza sempre foi e seguirá sendo un dos nosos sinais de identidade malia que agora outros pretendan copiarnos”

