Ribeira invierte casi 303.000 euros en cuatro proyectos de mejora viaria y saneamiento

Imagen de la Rúa Agriña en Palmeira Chechu Río

El Concello de Ribeira anunció ayer la adjudicación de cuatro proyectos por valor total de 303.728,56 euros que permitirán la mejora viaria y el saneamiento en varios puntos de las parroquias de Santa Uxía, Palmeira, Corrubedo e Oleiros. La cuantía procede del Plan de Obras y Servicios (POS+2025), una inversión que dará pie a poner en marcha iniciativas muy demandadas por los vecinos y vecinas.

En concreto, uno de los proyectos servirá para llevar a cabo la pavimentación de la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, en Santa Uxía de Ribeira, con un presupuesto de 62.553,84 euros. El plazo previsto para la realización de los trabajos es de un mes.

En Palmeira, el Concello tiene aprobado también el asfaltado y renovación de la red de abastecimiento en la Rúa Agriña, con una inversión de 96.977,31 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Por su parte, en Corrubedo está prevista la pavimentación de la Avenida Buenos Aires, en el tramo comprendido entre la Rúa do Canaval y la Travesía Buenos Aires. Con un plazo estimado de dos meses para su ejecución, este proyecto cuenta con un presupuesto de 72.454,41 euros.

Por último, la cuarta de las actuaciones permitirá la ampliación del saneamiento en Muiños –parroquia de Oleiros– y fue adjudicada por un importe total de 70.743 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

“Estamos a falar de actuacións que permitirán avanzar na mellora da rede viaria e dos servizos básicos en distintos puntos do termo municipal, reforzando tanto a seguridade viaria como a calidade das infraestructuras hidráulicas e de saneamento”, indicó la alcaldesa ribeirense, María Sampedro.

Estas intervenciones forman parte de la planificación anual de inversiones financiadas al amparo del POS-2025, con el objetivo de modernizar los servicios públicos del municipio.