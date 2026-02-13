Queda de nuevo en libertad un ribeirense multirreincidente en robos en coches en garajes

Imagen de unos de los vehículos afectados Chechu Río

La titular de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira acaba de decretar la puesta en libertad del hombre que la Policía Nacional detuvo como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza en coches que estaban guardados en el garaje comunitario de un edificio de viviendas del lugar de Fafián, en la parte posterior del cementerio municipal.

Los hechos que se le atribuyen se registraron en torno a las cuatro de la madrugada del pasado domingo cuando ese individuo, junto con otra persona, accedió al interior de ese garaje, cuyo portalón se sitúa en la Rúa Novoa Santos, y tras acceder al sótano -2, rompió el cristal de ventanillas de media decena de coches, sustrayendo varios efectos de los mismos.

Al saltar la alarma del quinto de esos vehículos, tanto ese ladrón como su cómplice, iniciaron la huida por las escaleras que interiores que comunican la zona del garaje con el edificio de viviendas y salió por el portal del mismo, siendo grabado por las cámaras de vigilancia. Además, el propietario del automóvil al que le saltó la alarma salió a mirar por una ventana y los vio huir, pidiendo identificar a uno de ellos, algo que confirmó en su declaración en comisaría.

Se trata del mismo individuo que a finales de enero ya fue arrestado junto a su pareja al ser investigados ambos por la presunta comisión de 16 robos de diferentes efectos en el interior de coches guardados en garajes comunitarios del casco urbano de Ribeira.

Varias de las victimas lamentaron la decisión judicial y que la fiscal no haya solicitado su ingreso en prisión preventiva, máxime teniendo en cuenta el riesgo existente de reiteración delictiva y la gran alarma social que ese tipo de delitos está generando en Ribeira. Tal es así que algunos ya manifestaron su intención de tomarse la justicia por su mano ante la inacción de quienes deben velar por el interés de las víctimas después de que la Policía Nacional haya cumplido con su labor de poner a uno de los presuntos responsables a su disposición.

Otros expresaron que algo mal se está haciendo y que los tribunales lo único que están consiguiendo con sus decisiones es que la gente se enfadará y dejará de denunciar, y que de ese modo estará dejando de colaborar con la Policía, pues creen que "de nada serve denunciar se total sóltanos ás primeiras de cambio pese a ser multirreincidentes nas accións delictivas que tanta ansiedade nos están a provocar".