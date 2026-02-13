Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza

La Policía Nacional de Ribeira detiene a un hombre por entrar a robar en una vivienda de Corrubedo

El suceso tuvo lugar en la noche de este jueves, cuando los agentes sorprendieron al responsable en el interior del inmueble

Redacción
13/02/2026 11:45
Imagen de una vivienda en la que el hombre intentó robar anteriormente
Imagen de una vivienda en la que el hombre intentó robar anteriormente
Chechu Río
La Policía Nacional de Ribeira detuvo en torno a las diez y media de la noche de este jueves, 12 de febrero, a un conocido delincuente por entrar a robar en una casa de la parroquia ribeirense de Corrubedo. Los agentes de la comisaría de la capital barbanzana lo sorprendieron “in fraganti” dentro de una segunda vivienda o de veraneo.

Se trata de un individuo de unos 40 años que ya fue arrestado en varias ocasiones con anterioridad por hechos similares. En una de esas ocasiones, la autoridad judicial decretó su ingreso en la unidad de Psiquiatría del Hospital Provincial de Conxo, en Santiago de Compostela, donde permaneció dos semanas hasta que recibió el alta y le prescribió una medicación, que dejó de tomar.

Hace una semana volvió a ser detenido cuando lo pillaron saliendo con su botín de un inmueble y, tras pasar a disposición judicial, la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Ribeira lo dejó en libertad, con la medida cautelar de comparecencias quincenales, pero con la advertencia de que ordenaría su ingreso en prisión preventiva en la cárcel Provincial de Teixeiro, si volvía a ser arrestado.

Está previsto que, una vez se completen las diligencias policiales, el detenido sea puesto a disposición de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira, en funciones de guardia.

