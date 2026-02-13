La Escuela Infantil Monte Carmelo de A Pobra celebra un carnaval lleno de música, gastronomía, ciencia y rural

El alumnado disfrazado de oficios del campo Cedida

La Escuela Infantil Monte Carmelo de A Pobra ha vivido estos días una programación de carnaval marcada por actividades que han girado entorno a la gastronomía, la ciencia y el mundo rural.

El jueves comenzó con un concierto en directo de un grupo integrado por dos padres y una madre, quienes pusieron a bailar a toda la escuela. El día continuó con una degustación de dulces típicos de la fecha, todos aportados por las familias del centro.

Imagen del concierto Cedida

El viernes, la escuela viajó a las raíces rurales, pues tanto profesores como alumnado se disfrazaron de oficios del campo. La sorpresa del día llegó de la mano de una madre que llevó al centro educativo un gallo y una gallina, permitiendo a los niños entrar en contacto directo con la naturaleza.

Los niños con la gallina y el gallo de una madre del centro Cedida

Asimismo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en la escuela se realizó un cuentacuentos para conmemorar dicha fecha y destacar su compromiso con la educación en igualdad. “Celebrar el Carnaval a través de los oficios tradicionales y, al mismo tiempo, despertar su curiosidad científica, es la base de una educación integral”, señalan desde la dirección.