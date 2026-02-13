Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

La Escuela Infantil Monte Carmelo de A Pobra celebra un carnaval lleno de música, gastronomía, ciencia y rural

El centro apuesta así por la diversión a la par que una educación integral

Redacción
13/02/2026 21:08
El alumnado disfrazado de oficios del campo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Escuela Infantil Monte Carmelo de A Pobra ha vivido estos días una programación de carnaval marcada por actividades que han girado entorno a la gastronomía, la ciencia y el mundo rural.

El jueves comenzó con un concierto en directo de un grupo integrado por dos padres y una madre, quienes pusieron a bailar a toda la escuela. El día continuó con una degustación de dulces típicos de la fecha, todos aportados por las familias del centro.

Imagen del concierto
Cedida

El viernes, la escuela viajó a las raíces rurales, pues tanto profesores como alumnado se disfrazaron de oficios del campo. La sorpresa del día llegó de la mano de una madre que llevó al centro educativo un gallo y una gallina, permitiendo a los niños entrar en contacto directo con la naturaleza.

Los niños con la gallina y el gallo de una madre del centro
Los niños con la gallina y el gallo de una madre del centro
Cedida

Asimismo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en la escuela se realizó un cuentacuentos para conmemorar dicha fecha y destacar su compromiso con la educación en igualdad. “Celebrar el Carnaval a través de los oficios tradicionales y, al mismo tiempo, despertar su curiosidad científica, es la base de una educación integral”, señalan desde la dirección.

Los niños y niñas en el cuentacuentos por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina