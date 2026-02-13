La ABE reparte tres cestas saludables entre los 1.207 registros en su campaña de San Valentín

Imagen de los galardones de la iniciativa Cedida

La Asociación Boirense de Empresarios (ABE) repartió ayer tres cestas saludables, compuestas por frutas variadas y productos de temporada, entre los 1.207 registros de compras con motivo de su campaña de San Valentín. Las personas premiadas fueron: Nadia Porres, por una adquisición en Boirofarma; Lucía Ordóñez, por una compra en Estación de Servicio Garlou; y Marcelina Otero por otra en Alimentación Teresa-Secreto Gallego.

Entre el 3 y el 13 de febrero, los clientes que realizaron compras en los establecimientos asociados a la ABE pudieron participar en el sorteo de las mecionadas cestas registrando sus tíckets o facturas a través de la aplicación disponible en www.abe.gal. Con esta iniciativa, el objetivo era premiar a las personas que apuestan por el consumo en el comercio local en su día a día y en estas fechas especiales.

Además, una vez más la ABE apostó por el sello “Productos dos nosos socios”, garantizando que los galardones procedan íntegramente de fruterías asociadas, asegurando la máxima frescura, calidad y proximidad de los productos, reforzando así el compromiso con la economía e identidad comercial local, y con la filosofía de la marca #SomosBoiro.