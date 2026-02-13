El PSOE de Ribeira cuenta con una nueva Comisión Gestora liderada por Jesús Díaz Fornas

Francisco Suárez-Puerta Colomer es el portavoz del grupo municipal del PSOE de Ribeira Gonzalo Salgado

El proceso para la conformación de una Comisión Gestora en el PSOE de Ribeira ha concluido tras el nombramiento de Jesús Díaz Fornas como presidente, licenciado en Derecho y abogado de profesión hasta su jubilación, y que cuenta también con una larga trayectoria política a sus espaldas.

Díaz Fornas fue alcalde de Noia durante los dos primeros mandatos de la democracia, diputado provincial entre 1979 y 1986 y diputado en el Congreso por la provincia de A Coruña en tres legislatura. En la Comisión Gestora del Partido Socialista lo acompañarán como vogales José Ruis Laíño, Patricia Lojo Nine, Juan Jesús Ares González y Gema Fernández Cuíña.

El nuevo órgano se encargará de dirigir el proceso para la constitución de una nueva Comisión Ejecutuva local y coordinará con el grupo municipal socialista las iniciativas que se eleven al Pleno del Concello de Ribeira, así como la línea de actuación política dentro de la institución y de cara a la ciudadanía.

A falta de 15 meses para las elecciones municipales, la Comisión Gestora se marca como objetivo principal configurar una dirección para el PSOE que lo lleve a crear un proyecto sólido y un equipo que aspire a gobernar Ribeira.