El PSdeG de Rianxo, el alcalde y la Policía Local se reúnen para abordar cuestiones en materia de seguridad

Imagen de archivo del PSOE de Rianxo

El portavoz del PSdeG de Rianxo, Óscar Rial, el alcalde del ayuntamiento, Julián Bustelo, y el jefe de la Policía Local, Rafael Romero, mantuvieron este jueves un encuentro para abordar cuestiones en materia de seguridad con el fin menguar la preocupación vecinal y proponer mejoras.

Entre las iniciativas comunicadas por parte de los socialistas, estaban aumentar la presencia policial en el rural; incrementar la vigilancia en zona de ocio infantil y espacios públicos concurridos; reforzar la cercanía con los vecinos y vecinas mediante la potenciación de la prevención; mayor atención en los aparcamientos municipales; y, finalmente, actuaciones firmes contra el trapicheo e intervención urgente.

Otra de las cuestiones abordadas fue en relación al semáforo del cruce de Muíños, informando que la Xunta considera que la configuración actual es correcta. Ante esto, desde el Partido Socialista solicitan que exista un documento técnico oficial que avale esta decisión y que se informe con claridad a los vecinos, evitando dudas o falsas expectativas sobre posibles modificaciones.

Asimismo, piden que se trabaje en un sistema de reducción de la velocidad por los accidentes registrados en la AG-11. Según indican los socialistas, el gobierno autonómico iniciará en el mes de marzo el cambio del firme en toda la vía, incluyendo el tramo de Rianxo.