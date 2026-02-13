El mal tiempo obliga a cambiar la agenda de fin de semana del Entroido en Rianxo

Imagen de una edición anterior del carnaval rianxeiro

La actividades organizadas por el departamento de Educación y Cultura del Concello de Rianxo previstas para el domingo de Carnaval, quedan aplazadas para el 22 de febrero debido a la mala previsión meteorológica, exceptuando la actuaciones de la comparsa rianxeira, que se celebrará a las 18 horas en el auditorio municipal.

De esta forma quedan canceladas las actividades planeadas en la Plaza de Castelao como los obradoiros, juegos, el certamen de carrozas y grupos, y el sorteo de regalo entre las personas disfrazadas.

Desde la administración local solicitan que los interesados estén atentos a sus redes sociales ante otros posibles cambios, tanto en las actividades organizadas por el Concello como en las promovidas por las entidades asociativas.