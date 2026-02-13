El Entroido empieza este fin de semana en A Pobra do Caramiñal

Imagen de archivo de un anterior desfile de carnaval en el municipio

El Concello de A Pobra dará este fin de semana el pistoletazo de salida a la programación del Entroido 2026 con una gran fiesta de disfraces y concurso infantil.

El sábado, Os Encerellados animarán las calles de las vías desde las 12 horas y, ya por la tarde, a las 19:30 horas, Troula Animación irá desde el Cantón da Leña hasta Os Xardíns de Valle-Inclán con su espectáculo ‘Lume’. La festividad concluirá en la plaza Alcalde Segundo Durán con una gran fiesta de disfraces amenizada por la disco móvil Chinhamusic.

El domingo tendrá lugar la fiesta infantil en el polideportivo de A Tomada, ante la mala previsión meteorológica. Del mismo modo, habrá hinchables, obradoiros, chocolate con churros y un concurso dirigido a niños de hasta 12 años que repartirá 800 euros en premios.

En cuanto al tradicional desfile de disfraces, previsto para el martes 17, ha sido aplazado para el viernes 20 ante la previsión de lluvia. En el desfile participarán las comparsas ‘Samieira’, ‘Os da caña’, ‘As sonecas’ y ‘Cor Café’. El recorrido comenzará en A Covecha y terminará en el colegio Fernández Varela, donde se realizará el concurso en el que se repartirán hasta 1.850 euros.

La programación continuará el siguiente fin de semana con el "Enterro do Filipiño" el sábado, día 21, y el Domingo de Piñata el día 22.