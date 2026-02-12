Vikingos, aztecas, esquimales y más: las culturas del mundo cogen protagonismo en el Entroido de Amicos

Integrantes de Amicos disfrazadis de zulús Cedida

Usuarios de la Asociación Amicos celebraron este jueves su clásico desfile de Entroido en las instalaciones de la entidad, que este año giró entorno a la temática “Comunidades do mundo”, dando así protagonismo a las diferentes culturas que existen y existieron alrededor de todo el planeta.

Los integrantes estuvieron semanas preparándose para la gran ocasión, confeccionando sus trajes y decoraciones, dando el pistoletazo de salida a las celebraciones de carnaval también en el municipio.

Los encargados de abrir el desfile al ritmo de la música fue el grupo de los vikingos de A Fábrica Social, a los que siguieron las geishas de Expresarte. A continuación, fue el turno de los indios comanches de Tecnoloxía, tras los que desfilaron la agrupación de esquimales de Pekes.

Miembros de grupo disfrazado de indios comanches Cedida

Durante la segunda mitad del desfile, pasearon por el passillo del Centro de Atención Integral de Amicos los masais de Formación, los aztecas del obradoiro UAP2 y los zulús de Fábrica Social.

Al terminar el recorrido, el jurado fue el encargado de decidir los grupos que más destacaron en cada categoría del concurso de disfraces. El tribunal estuvo formado por dos familiares personas que acuden a la entidad, Cándido Dieste y Artemia Carlés; una alumna en prácticas del AFD de Atención Sociosanitaria, Lucía García; y la alumna-trabajadora de la formación dual “oficina de validación cognitiva”, Laura Manzano.

La agrupación de aztecas Cedida

Después de una intensa deliberación, el veredicto final del jurado fue el siguiente: el diploma al Mejor Disfraz fue para los esquimales; el de Mejor Caracterización para los viquingos; Mejor Maquillaje para los aztecas; Mejor Coreografía para los indios comanches; Mejor Puesta en Escena para los zulús; Mejor Comparsa para los masais; y, finalmente, el diploma a “Os Máis Simpáticos” fue para las geishas.

Tras la realización del concurso, todos los integrantes de Amicos disfrutaron juntos de una jornada festiva llena de música, dulces típicos de la fecha, baile y mucha diversión.