La reina Letizia recibe a una científica ribeirense del IDIS en el Palacio de la Zarzuela

Ana Belén Crucijeira en primera fila, a la derecha de todo

Su Majestad, la reina Letizia, recibió este jueves en el Palacio de la Zarzuela a la científica ribeirense Ana Belén Crucijeiras, del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), con motivo de la séptima edición de los Premios a la Investigación Jesús Serra que convoca la Fundación Occident.

Crucijerias, líder del grupo de Epigenómica en Endrocrinología y Nutrición, fue la ganadora en la categoría de Investigación Clínica con el trabajo “Modulación epigenética a través de intervención nutricional en cáncer de mama asociado a obesidad: aplicación clínica en terapias personalizadas y pronóstico clínico (Epinutobrest)”. Se trata de un estudio en el que, por primera vez, se analiza qué influencia tiene la pérdida de peso, en mujeres posmenopáusicas con obesidad, en la mejora de la eficacia de los tratamientos oncológicos de cáncer de mama.

Los Premios Jesús Serra reconocen trayectorias que vinculan la nutrición y la alimentación con la salud. La investigadora agradeció el reconocimiento y destacó la labor de la reina Letizia en el ámbito de la salud y la divulgación científica: “Su apoyo da voz a la ciencia y fomenta la investigación como pilar fundamental para el bienestar de la sociedad”, afirmó.