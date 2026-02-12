Mi cuenta

Diario de Arousa

El BNG de Ribeira propone crear zonas verdes y estacionamiento gratuito en As Carolinas

Los nacionalistas también denuncian el déficit de médicos que vive el ayuntamiento

Redacción
12/02/2026 20:16
Miembros del BNG en una concentración frente al centro de salud de Ribeira
El responsable local, Rafa Pazo, la concejala Veva Betanzos, el portavoz del Bloque, Luis Pérez Barral, y la concejala, Antía Alberte
Cedida
El BNG de Ribeira propone crear en As Carolinas una zona verde pública con estacionamiento gratuito, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas y reforzar la actividad económica del barrio. Así lo presentaron ayer el portavoz, Luis Pérez Barral, acompañado de las concejalas Antía Alberte y Veva Betanzos, y por el responsable local, Rafa Pazos.

Según señalan, hace cerca de quince años en esta zona “había un espazo infantil e prazas de aparcadoiro”, pero con la construcción de la nueva lonja en el 2020 “reducíronse carrís e elimináronse numerosas prazas de estacionamento, agravando un problema xa existente nun barrio con escaseza de garaxes”, afirman. Ante esto, apuntan que tras la concesión administrativa que permitirá que la antigua lonja funcione como nave de redes, “ábrese unha oportunidade para crear un espazo pensado para as persoas”.

El BNG defiende que este ámbito debe volver a tener un uso vecinal y convertirse en un lugar agradable para pasear, descansar, juntarse o llevar a los más pequeños. Pérez Barral destacó que el proyecto debe diseñarse con criterios de sostenibilidad ambiental, integración paisajística y accesibilidad. “Queremos un modelo de vila pensado para as persoas, no que o espazo público sexa unha prioridade e contribúa ao benestar colectivo e facilite a actividade comercial”.

Falta de médicos

Por otro lado, los nacionalistas también denuncian el déficit de médicos en los centros de salud del ayuntamiento, señalando que en Ribeira “seguen sen cubrirse unha falta de médico de familia, falta unha matrona desde hai meses e tamén un pediatra desde hai máis dun mes”, y en la parroquia de Aguiño “o servizo médico só se presta durante algunhas horas cando deberían estar traballando dous profesionais de maneira estable”, apuntan.

