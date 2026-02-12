Alumnado del Programa Integrado de Empleo terminan su formación en pescadería y charcutería

Participantes en la formación Cedida

El alumnado participante en el Programa Integrado de Empleo de los Concellos de Boiro, Rianxo y A Pobra do Caramiñal concluyen su formación en pescadería y charcutería.

En la primera participaron 14 personas que recibieron conocimientos en técnicas para la manipulación, corte y preparación de productos pesqueros. Durante 40 horas formativas aprendieron a seleccionar peces frescos, técnicas de despiece y fileteado, así como de identificación de calidad.

Por su parte, 15 alumnos y alumnas se formaron en chacuetería, recibiendo formación sobre manipulación, procesado y conservación, corte de piezas y presentación para la comercialización, además de aprender a manejar maquinaria e higiene alimentaria.