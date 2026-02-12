Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

Alumnado del Programa Integrado de Empleo terminan su formación en pescadería y charcutería

Un total de 29 participantes aprendieron sobre manipulación de alimentos, utilización de maquinaria, valoración de calidad y más

Redacción
12/02/2026 19:58
Participantes en la formación
Participantes en la formación
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El alumnado participante en el Programa Integrado de Empleo de los Concellos de Boiro, Rianxo y A Pobra do Caramiñal concluyen su formación en pescadería y charcutería.

En la primera participaron 14 personas que recibieron conocimientos en técnicas para la manipulación, corte y preparación de productos pesqueros. Durante 40 horas formativas aprendieron a seleccionar peces frescos, técnicas de despiece y fileteado, así como de identificación de calidad.

Por su parte, 15 alumnos y alumnas se formaron en chacuetería, recibiendo formación sobre manipulación, procesado y conservación, corte de piezas y presentación para la comercialización, además de aprender a manejar maquinaria e higiene alimentaria.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Prueba de covid realizada en O Salnés durante la pandemia

Acepta seis meses de prisión por emitir en Vilagarcía certificados covid sin tener autorización
Olalla Bouza
Fachada de la Audiencia de Pontevedra

El acusado de intentar matar a un hombre en Vilagarcía para vengar a su padre irá cuatro años a un centro psiquiátrico
Olalla Bouza
Miembros del BNG en una concentración frente al centro de salud de Ribeira

El BNG de Ribeira propone crear zonas verdes y estacionamiento gratuito en As Carolinas
Redacción
Ana Belén Crucijeiras junto a la reina Letizia en el Palacio de la Zarzuela

La reina Letizia recibe a una científica ribeirense del IDIS en el Palacio de la Zarzuela
Redacción