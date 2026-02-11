Mi cuenta

Usuarios de la asociación Ambar aprenden sobre el medio marino gracias a la realidad virtual

La actividad se enmarca en el programa de la Diputación “Mergullando sen nos mollar”

Sandra Rey
11/02/2026 20:55
Un miembro de la asociación participando en la iniciativa
Un miembro de la asociación participando en la iniciativa
Cedida
La asociación Ambar de Ribeira acogió ayer por la mañana la actividad “Mergullando sen nos mollar”, una iniciativa del área de Medio Ambiente de la Diputación que utiliza la realidad virtual para acercar información sobre el medio marino a las personas con discapacidad. La jornada contó con la participación institucional de la diputada de Medio Ambiente, Rosa Ana García López, el portavoz del PSOE de Ribeira, Francisco Suárez Puerta, y el concejal de Servicios Sociales, Vicente Mariño.

La actividad permitió a los usuarios de Ambar explorar la riqueza submarina de Galicia sin salir de tierra firme, gracias la uso de imágenes 360º y dispositivos de realidad virtual. La experiencia propuso un viaje inmersivo que recorrió desde los fondos protegidos del Parque Nacional hasta los densos bosques de algas de las costas gallegas.

El objetivo principal de “Mergullando sen nos mollar” es garantizar que el patrimonio natural sea accesible para todos los públicos. Para eso, la información fue adaptada de forma individualizada, eliminando cualquiera barrera y convirtiendo el aprendizaje en una experiencia lúdica.

