La AECC abre las inscripciones de su Club de Salud en Rianxo

La iniciativa pretende mejorar la salud física, emocional y social de las personas con cáncer y sus familiares

Sandra Rey
11/02/2026 11:35
Imagen de una de las actividades realizadas durante el programa el año pasado
Imagen de una de las actividades realizadas durante el programa el año pasado
Cedida
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) abre el plazo de inscripción para una nueva edición de sus Clubs de Salud en Rianxo tras la experiencia positiva en años anteriores. Se trata de un programa de intervención sociocomunitaria diseñado para zonas rurales y orientado a mejorar la salud física, emocional y social de personas con cáncer y sus familiares. 

El inicio de la actividad está previsto para el 9 de abril, con sesiones semanales de 17 a 19 horas en el centro de salud, coordinadas por profesionales especializados. La participación es totalmente gratuita y las personas interesadas pueden inscribirse en el propio centro sanitario, en los servicios sociales municipales, en el voluntariado de la Junta Local de la AECC o también llamando al 900 100 036. Las plazas son limitadas para garantizar una atención precisas y de calidad.

Los Clubs de Salud ofrecen sesiones grupales en las que se trabajan aspectos como la actividad física adaptada, la alimentación saludable, el autocuidado emocional, la gestión de miedos y el acceso a información sociolaboral, además de actividades sociales y de ocio que favorecen el bienestar general y la creación de vínculos.

