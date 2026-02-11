Fallece María Briones Pouso, delegada de los abogados en el partido judicial de Ribeira desde 2021 hasta 2025

Imagen de archivo de la fallecida DA

María Briones Pouso (conocida también como "Mariola"), delegada de los abogados en el partido judicial de Ribeira desde 2021 hasta 2025, ha fallecido este miércoles a los 54 años de edad tras su lucha contra una dura enfermedad.

En febrero de 2021, la lista liderada por Briones Pouso fue la única candidatura que concurrió al proceso electoral para conformar la nueva junta directiva. Durante sus años en el cargo, le acompañaron los abogados Manuel Alfonsín Somoza como secretario, Pablo Ferreirós Vidal de tesorero y Paula Puente Vázquez como vocal.

El funeral será este jueves, 12 de febrero, a partir de las 17:30 horas en la iglesia parroquial de Santa María a Antiga do Caramiñal, en A Pobra.