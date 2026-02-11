Fallece a los 100 años Severino Escurís, empresario y fundador de Actemsa en A Pobra

Escurís con el Premio PEL Chechu Río

Severino Escurís, empresario y fundador de la fábrica de conservas Actemsa, en A Pobra do Caramiñal, ha fallecido a los 100 años. Escurís creó la compañía en 1994, convirtiéndola en una operadora de alcance global y en una de las empresas pioneras del Polígono da Tomada.

Actemsa es un referente por su amplia trayectoria y su capacidad de generar miles de empleos, contribuyendo al crecimiento del sector pequero y conservero de Galicia.

En agosto del año pasado, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, entregó el Premio PEL (Plan de Emprego Local) al fundador por su “dilatada e exemplar carreira profesional", así como por su "contribución á creación de emprego e ao crecemento económico da provincia”. “Severino Escurís é un exemplo de visión empresarial, traballo incansable e compromiso coa súa terra. Non só fixo medrar empresas, senón que contribuíu ao desenvolvemento desta terra”, destacaba González Formoso.

Su trayectoria también fue reconocida en julio de 2025 durante un evento impulsado por el Concello de A Pobra y la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Trabajadores Autónomos Puebla del Caramiñal (Severino Escurís fue uno de sus socios fundadores), en colaboración con la Diputación, en el que recibió una placa conmemorativa al mérito empresarial y ciudadano.