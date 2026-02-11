Mi cuenta

El Sindicato Unificado de Policía y la alcaldesa de Ribeira coinciden en la necesidad de ampliar la plantilla de policía

El encuentro sirvió para analizar la situación actual que vive el municipio ante la oleada de hechos delictivos

Sandra Rey
11/02/2026 20:40
La alcaldesa reunida con los representantes del SUP
La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, mantuvo ayer por la mañana una reunión con el secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Abel Lobato, y el representante en la comisaría del municipio, Eusebio Gómez, en la que abordaron la necesidad de ampliar el catálogo de efectivos con el fin de poder aumentar su presencia en las calles. “Temos que pelexar por chegar a un catálogo, alo menos, similar ao de Vilagarcía que conta con 84 prazas e é un municipio cunhas características semellantes ao noso”; afirmó la primera edila.

El encuentro se agendó para conocer y analizar la situación actual del cuadro de personal que tiene que ver con el SUP en la localidad. Además, se enmarca en un momento de comunicación crucial con los distintos agentes implicados en materia de seguridad ciudadana, tras la oleada de actos delictivos que se están sucediendo en el municipio en las últimas semanas.

La alcaldesa seguirá manteniendo reuniones a lo largo de los próximos días con el fin de implementar medidas que consigan solucionar una situación que preocupa a los vecinos y vecinas. “Agradezo a explicación e o interese co que os representantes do SUP me trasladaron toda a información coa que buscamos facer unha composición da situación actual do Corpo Nacional de Policía (CPN) en Ribeira e poder elevar solicitudes que conten con datos obxectivos e demandas dos propios axentes”, apuntó Sampedro.

La reunión también sirvió para abordar temas como la implantación de un grupo específico para el tráfico de droga u otro dedicado a extranjería.

El Concello de Ribeira licita el servicio de asesoramiento jurídico para extranjería y asilo
Sandra Rey