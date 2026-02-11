El Concello de Ribeira licita el servicio de asesoramiento jurídico para extranjería y asilo

Exterior de la Casa Consistorial ribeirense Cedida

El Concello de Ribeira licita el servicio profesional de asesoramiento jurídico en materia de extranjería y asilo, con un presupuesto base de 11.011 euros. El contrato tendrá una duración de un año, desde el mes de abril de 2026 hasta abril de 2027, ambos incluidos, y estará orientado a reforzar la atención que el departamento de Servicios Sociales presta a las personas migrantes del municipio.

La prestación les facilitará información y acompañamiento en los complejos procesos administrativos vinculados al derecho de extranjería y protección internacional, resultando clave para evitar errores en la tramitación y mejorar las posibilidades de éxito de las solicitudes.

Asimismo, la iniciativa busca promover la inclusión social y laboral de la población migrante, trabajando en proporcionar asesoramiento personalizado. También, se facilitará información al personal técnico municipal, entidades sociales y empresas interesadas en la contratación de personas en situación administrativa irregular y promoverá la inserción laboral.

La alcaldesa, María Sampedro, apunta que con este servicio Ribeira “reafirma o compromiso coa integración, a igualdade de oportunidades e o acompañamento profesionales ás persoas migrantes” del municipio.