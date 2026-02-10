Un hombre roba la caja registradora del Bar Porto de Aguiño

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional de Ribeira Chechu Río

El Bar Porto de Aguiño, en Ribeira, fue esta madrugada víctima del robo de su caja registradora. El suceso tuvo lugar sobre las 5:30 horas, cuando el ladrón accedió al establecimiento tras romper el cristal de una ventana lanzando una piedra.

Según explicó el responsable del local, Raúl Santos, tras ser alertado por la empresa encargada de su sistema de seguridad y revisar las cámaras, las imágenes captadas muestran a un hombre encapuchado accediendo al interior del bar y que, acto seguido, “foi directo á caixa rexistradora e intentouna abrir, pero non foi capaz, entón arrancouna e levouna”. Santos indicó que en el interior habría sobre unos 150 euros en monedas, aproximadamente.

Tras lo sucedido, se ha interpuesto denuncia al respecto y agentes de los cuerpos de seguridad ya se han desplazado hasta el lugar para recoger huellas y otras pruebas que puedan ayudar a dar con el responsable de los hechos.