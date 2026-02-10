Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza

Ribeira solicita a la subdelegación del Gobierno reforzar la presencia policial en las noches de carnaval

La medida atiende a los recientes sucesos delictivos ocurridos en el municipio y a la gran afluencia de gente en dichas fechas

Sandra Rey
10/02/2026 20:59
Imagen de archivo de un control de alcohol y drogas realizado por la Policía Local de Ribeira
Imagen de archivo de un control de alcohol y drogas realizado por la Policía Local de Ribeira
Chechu Río
La alcaldesa ribeirense, María Sampedro, remitió este lunes una solicitud al subdelegado de Gobierno, Julio Abalde, para reforzar la presencia de efectivos policiales durante las celebraciones nocturnas del carnaval.

En concreto, la petición se refiere a contar con una segunda patrulla o dispositivos preventivos de vigilancia y controles específicos en las noches del sábado 14 y el lunes 16 de febrero, coincidiendo con los días de mayor afluencia de personas. La demanda, asegura Sampedro, será exigida de manera ordinaria y atendiendo a criterios objetivos en la próxima Junta de Seguridad Local.

Además la primera edila se reunirá este miércoles con el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para interesarse por la situación actual del cuadro de personal y las necesidades de todos los agentes que se encuentran trabajando de forma activa.

También, la alcaldesa trasladó las peticiones al jefe de la Policía Local, quien ha incrementado los efectivos desde la semana pasada, e incidiendo en la necesidad de coordinar el trabajo con la Policía Nacional.

