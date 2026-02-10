Mi cuenta

Rianxo, Boiro y A Pobra reciben 264.000 euros para reforzar el Servizo de Axuda no Fogar

Las ayudas forman parte del Programa de Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación para el año 2026

Sandra Rey
10/02/2026 20:44
Imagen de archivo del I Encuentro provincial de los servicios sociales comunitarios | cedida
Imagen de archivo del I Encuentro provincial de los servicios sociales comunitarios
Cedida
Los municipios de Rianxo, Boiro y A Pobra do Caramiñal reciben hasta 264.000 euros por parte de la Diputación de A Coruña para reforzar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), financiando así más horas y la contratación de nuevos profesionales durante el año 2026.

En concreto, Boiro y Rianxo reciben inversiones de 96.000 euros para aumentar el servicio 4.000 horas y contar con dos nuevos miembros en la plantilla, respectivamente. Por su parte, A Pobra cuenta con 72.000 euros para incrementar en 2.000 horas la prestación y disponer de dos profesionales a mayores.

Las ayudas forman parte del Programa de Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación, a través del cual destinará casi nueve millones de euros entre los concellos más pequeños de la provincia.

Así, la institución contribuye al sostenimiento de un servicio esencial para la calidad de vida de las personas mayores, dependientes o en situación de vulnerabilidad, facilitando que puedan continuar viviendo en su hogar y en su entorno habitual, al mismo tiempo que se apoya la conciliación de las familias.

Además de la financiación de las horas, el programa permite a los Concellos contratar durante un año a nuevos profesionales del ámbito social, entre personal administrativo y técnico, reforzando así los equipos municipales que atienden diariamente a personas y familias. De esta manera, también se contribuye a la creación de empleo cualificado.

Por otro lado, la Diputación, en su apuesta estratégica por el bienestar social, promueve un nuevo modelo de residencias denominado “casas de acompañamento a persoas maiores”, basadas en la proximidad, la convivencia, la atención personalizada y la integración con el entorno. Una de las primeras sedes se ubicará en Rianxo.

