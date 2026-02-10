La diversidad cultural será el epicentro del clásico festival de Entroido de la Asociación Amicos

Imagen del año pasado del carnaval de la asociación Amicos

La asociación Amicos de Boiro celebra este jueves su tradicional festival de Entroido, cuya temática de este año será “Comunidades do Mundo”. De esta manera, los grupos participantes se caracterizarán de distintos colectivos culturales del planeta, tanto históricos como actuales.

El programa de la jornada comenzará a las 11:45 horas con la recepción de las familias en el centro de atención integral de Amicos, siendo el inicio del gran desfile por los pasillos de la instalación a las 12 horas, en el que desfilarán geishas, masais, aztecas o indios apaches, entre otros.

Posteriormente, a las 13:15 horas será el reparto de premios por categorías y, a las 14 horas, tendrá lugar la tradicional comida de Entroido con todos los asistentes.

Actividad municipal

Por otro lado, la actividad municipal de carnaval comenzará también con el “Xoves de Abadesas” en Cabo de Cruz, donde se realizará un “viacrucis”, a partir de las 18 horas, por diferentes establecimientos de la localidad, como el Bar Jubilados, el Bar Malecón, el Bar Centro, el Chiringuito de Benito, el Bar Mavi, O Bareto y el Mesón Abadía de San Enrique.

La festividad continuará el viernes con el “Concilio de Abadesas”, que comenzará a las 20:25 horas con la “oración de vísperas” en el centro cultural, continuando con la procesión acompañada por la charanga Vai de Baile y concluyendo a medianoche en el Bar Farmassia.