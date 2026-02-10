Mi cuenta

El CIFP Coroso de Ribeira conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

El centro educativo celebra este miércoles sus IV Jornadas para dar a conocer sus ciclos formativos y proyectos ejecutados en ellos

Redacción
10/02/2026 20:53
Exterior del centro escolar
Exterior del centro escolar
DA
El CIFP Coroso de Ribeira conmemora este miércoles, 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con la celebración de sus IV Jornadas de Ciencia en la biblioteca del centro educativo. La actividad, que se desarrollará desde las 9:30 hasta las 14 horas en el centro, servirá para dar a conocer sus ciclos formativos y la importancia que tiene en cada uno la parte científica y tecnológica.

De esta manera, las jornadas permitirán exhibir diferentes sectores como las industrias alimentarias, la edificación y obra civil, los departamentos de formación y orientación laboral, el transporte y el mantenimiento de vehículos, hostelería y turismo, y el ámbito de la electricidad y la electrónica.

El alumnado será una parte importante de la cita, quienes estarán en los diferentes “stands” para mostrar diferentes proyectos, ensayos, demostraciones prácticas, explicar lo que se estudia en cada ciclo y mismo resolver dudas de los asistentes.

Además de su carácter expositivo e informativo, la iniciativa también tiene como objetivo animar a las mujeres a que se inscriban en los ciclos que oferta el CIFP Coroso, desde donde señalan que actualmente “a matrícula feminina é baixa en determinadas familias”.

