David Casais y Elsa Santamaría fueron elegidos como nuevos responsables comarcal y de organización de Galiza Nova

Galiza Nova eligió a David Casais y Elsa Santamaría como sus nuevos responsables en la comarca barbanzana

La asamblea comarcal de Galiza Nova escogió a las dos personas que tendrán la responsabilidad de encabezar el trabajo de la organización juvenil nacionalista en O Barbanza durante los dos próximos años: David Casais y Elsa Santamaría, como responsables comarcal y de organización, respectivamente. De este modo, Inés Vázquez y Yolanda Tarrío dan un paso al lado después de cuatro años liderando el trabajo de la entidad en esta zona. Estas renovaciones se producen dentro del proceso iniciado en la XVIII Asemblea Nacional, celebrada el pasado 29 de noviembre en Santiago de Compostela.

Los nuevos representantes comarcales de Galiza Nova señalaron que son muchos los factores que impiden y dificultan, cada vez más, la emancipación de los jóvenes: “A falta dun proxecto de futuro por parte da Xunta de Galiza para a comarca, en sectores clave da economía como a pesca, o marisqueo ou a conserva, sumado á problemática de acceso á vivenda, xunto coa falta de servizos públicos como unha boa vertebración do transporte público na comarca, imposibilitan un maior desenvolvemento da mesma”. Por ello, anuncian que pretenden, a través de Galiza Nova, continuar dándole a la juventud de O Barbanza “unha ferramenta política na que poder organizarse para poder mudar a realidade”.