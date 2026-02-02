Adega denuncia una “agresión” que afecta a humedales inventariados de Os Chans do Barbanza
El colectivo ecologista dice que unas intervenciones causaron la “degradación evidente”, al dejar al descubierto las turberas, por el "decapado e subsolado do substrato baixo unha liña eléctrica"
La asociación ecologísta Adega denunció que, recientemente, se realizaron en humedales inventariados de las turberas de Os Chans do Barbanza una serie de actuaciones que, a su juicio, “afectan gravemente a una importante superficie de tremoais minerotróficos oligotróficos, queirogais húmidos atlánticos”, según indicó su secretario técnico, Fins Eirexas. Agrega que estos hábitats disfrutan de un elevado valor ecológico, ya que “resultan críticos para a conservación da biodiversidade, a regulación hidrolóxica e a mitigación do cambio climático, alén de supoñer un valioso rexistro peleoclimático”, precisó.
Adega sostiene que las intervenciones denunciadas causaron una “degradación evidente” de esos humedales “debido ao decapado e subsolado do substrato baixo unha liña de media-alta tensión e que deixou ao descoberto a turba, o que provoca a oxidación da materia orgánica e a liberación de dióxido de carbono”. Eirexas indica que sobre esos “fráxiles hábitats” transitaron también vehículos pesados, “o que contribuíu a intensificar a erosión”.
Por ello, desde dicha organización ecologista indican que trasladaron esos hechos a la Dirección Xeral de Patrimonio Natural y a Augas de Galicia y exige la apertura de una investigación y la adopción de medidas cautelares urgentes para evitar una mayor degradación de los humidales afectados, así como actuaciones de restauración para garantizar la recuperación de esos hábitats. “Non abonda con incluír os humidais nunha listaxe se non se garante a súa protección efectiva”, declaró Fins Eirexas, quien agregó que, “lamentablemente, proxectos de parques eólicos, liñas eléctricas, minas e ‘Altris’ varios, declarados estratéxicos, seguen sendo a prioridade para a actual Xunta de Galicia”.