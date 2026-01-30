El deporte barbanzano se une para avanzar en una atención más humana e integral del cáncer con el 'Brazalete de Esperanza'

El Club Voleibol Boiro se sumó en anteriores ediciones a la campaña 'Brazaletes de Esperanza' de la AECC Cedida

El deporte barbanzano se une este fin de semana y en el del 6 al 8 de febrero a la campaña impulsada por tercer año consecutivo desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para avanzar en una atención más humana e integral la lacra de esa enfermedad con el 'Brazalete de Esperanza'. La iniciativa, que este año se desarrolla bajo el lema 'El símbolo que nos une', consiste en portar un lazo de color verde —el color de la asociación y el de la esperanza— con el objetivo de visibilizar y convertir el brazalete en un símbolo universal contra el cáncer que acompañe, sostenga y humanice la enfermedad.

'Brazaletes de Esperanza' busca este año sensibilizar a la sociedad uniendo el deporte alrededor de las personas con cáncer, sus familias y quienes las cuidan. El objetivo es poner el foco en las diferentes necesidades con las que conviven los pacientes y familiares, reivindicando un modelo de atención integral adaptado a cada realidad. En este sentido, para la AECC humanizar la atención implica "situar a la persona en el centro del sistema, no sólo desde una perspectiva relacional o ética, sino también como un elemento con impacto directo en la salud, en los resultados clínicos y en la experiencia del proceso asistencial".

Esta campaña, que dio comienzo en 2024 como una iniciativa deportiva, se está convirtiendo en un movimiento social al que se han sumado todos los deportes, además de empresas e instituciones. Todos ellos lucirán durante estos días el brazalete verde como símbolo de reivindicación y esperanza frente a la enfermedad. En el caso de los cuatro municipios de O Barbanza se han sumado el Puebla Fútbol Club, en A Pobra; el Club Deportivo Boiro y Club Baloncesto Santa Baia, en la localidad boirense; el Club Voleibol Rianxo y Club Baloncesto Rianxo, en el municipio rianxeiro, y los gimnasios Cardalda y Natural Sport,el Xuventú Aguiño y los clubes de natación, de patinaje y de voleibol de Ribeira.

Modelo de atención integral

Con motivo del Día Mundial del Cáncer, la AECC presentará su modelo de atención integral, basado en las prioridades que los pacientes oncológicos y familiares identificaron como aspectos esenciales para recibir un trato más humano durante su tratamiento. Por todo ello, la entidad mejoró su cartera de servicios, siempre gratuitos, para dar respuestas a las demandas de pacientes y familiares. Durante el año pasado, la asociación atendió en la provincia de A Coruña a más de 2.200 personas con sus servicios de atenciones psicológica y social, fisioterapia, logopedia y nutrición. Según el Observatorio del Cáncer de la AECC, se prevé que para 2030 haya más de 317.000 nuevos casos de cáncer en España, con un diagnóstico cada 1,8 minutos.