Diario de Arousa

El proyecto de rehabilitación y mejora del Concello de Ribeira gana el premio ATEG 2025

El galardón distingue, desde el 2000, el uso innovador del acero galvanizado en edificaciones de España y Portugal

Sandra Rey
27/01/2026 21:05
Exterior de la Casa Consistorial
El proyecto para la rehabilitación y mejora energética de la Casa Consistorial de Ribeira ha sido el ganador de la décima edición del Premio de la Asociación Técnica Española de Galvanización (ATEG) de Arquitectura, Ingeniería y Arte Otilio García, un certamen que distingue, desde el año 2000, el uso innovador del acero galvanizado en proyectos de edificaciones en España y Portugal. El acto de entrega del galardón se celebrará en Madrid el próximo mes de marzo.

El diseño

El arquitecto Carlos Seoane es el responsable del diseño de la obra premiada, que fue ejecutada por la constructora XAC en su fase exterior y por la empresa CYS Hispania en sus instalaciones y reforma interior. A través de esta intervención se ha mejora el aislamiento térmico del edificio con una doble piel de vidrio similar a la de las tradicionales galerías coruñesas, pero realizadas con estructura de acero.

También, se convirtió la cubierta del edificio en una zona energéticamente activa con paneles solares que generan electricidad, una zona vegetal que captura dióxido de carbono y un depósito para recoger el agua de lluvia y reutilizarla dando servicio al inmueble, lo que mejora sus sostenibilidad. Con todo ello, la edificación ha obtenido la calificación energética A, la más alta posible.

La parte más diferencial de la intervención “está en la fachada, que absorbe la energía del sol para reconducirla al interior en invierno, mientras en verano se abren las partes superiores de la galería para generar un efecto de succión que funciona como ventilación natural”, destaca Seoane, quien apunta que “es un orgullo que se haya reconocido esta obra tan larga y compleja”.

