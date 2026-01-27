El Pleno de Ribeira aprueba recibir el legado artístico de Manuel Ayaso

Imagen de archivo de una sesión anterior Cedida

El Pleno de Ribeira correspondiente al mes de enero, que se celebró este lunes, aprobó por unanimidad iniciar los trámites para hacerse cargo del legado artístico y la biblioteca de Manuel Ayaso, hijo predilecto del municipio. La propuesta, presentada por el gobierno local, establece la necesidad de, en primer lugar, llevar a cabo los informes técnicos precisos para determinar el valor de la obra y, posteriormente, el Concello de Ribeira deberá disponer de una sala específica para su exposición durante los próximos cinco años.

Con esta concesión, la intención es preservar en el tiempo las creaciones y figura del artista a través de la promoción, difusión y catalogación de su obra pictórica y documental. Como requisito para la herencia de este legado, la clasificación de las obras deberá ser revisada por el director general del Museo de Artes do Gravado de Ribeira, Pastor Rodríguez.

Más accesibilidad

También, se aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por la concejala no adscrita, Tania Redondo, para continuar trabajando con el proyecto ‘Ría de Arousa Accesible', promovido por la Asociación Ambar. El objetivo de la propuesta es seguir mejorando la accesibilidad de los arenales siguiendo el ejemplo de los trabajos ejecutados en la playa do Coroso en 2025, “tanto a nivel arquitectónico como cognitivo y sensorial”, señaló Redondo, para garantizar que las personas con diversidad funcional puedan disfrutar de dichos espacios en igualdad de condiciones.

En esta línea, la alcaldesa, María Sampedro, confirmó que el gobierno local convocará a lo largo del mes de febrero la "mesa de peonalización" para abordar, con los diferentes órganos de participación, la puesta en marcha de proyectos que permitan mejorar la accesibilidad en Ribeira.

Por otro lado, el Pleno aprobó además la propuesta para modificar los estatutos de la Mancomunidad Ría de Arousa, con la finalidad de abrir el organismo a la gestión conjunta de más servicios que solamente los relativos al turismo y a la extinción de incendios.

Asimismo, la sesión sirvió para aprobar la moción del BNG para reforzar el servicio de Correos en Ribeira, así como la delegación de las competencias relativas a la convocatoria y desarrollo de los procesos selectivos para categorías del cuerpo de Policía Local. A raíz de este acuerdo, será la administración general de la comunidad autónoma de Galicia la responsable de llevar a cabo todo este proceso.

Otro de los asuntos que estaba previsto debatir, y que finalmente fue retirado de la orden del día, eran dos mociones en apoyo al personal de limpieza hospitalaria de O Barbanza. Las propuestas fueron omitidas teniendo en cuenta que las trabajadoras han logrado iniciar un proceso de negociación.