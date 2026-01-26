Ribeira y Rianxo destinan unos 130.000 euros del POS+Adicional a reforzar la financiación del SAF

El pleno de la corporación municipal ribeirense aprobó por unanimidad la propuesta que se envió a la Diputación de A Coruña

Tres de los cuatro ayuntamientos que conforman la comarca de O Barbanza aprobaron destinar un total de 149.316 euros procedentes del POS+Adicional 1/2026 de la Diputación de A Coruña para gastos corrientes extraordinarios a reforzar la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Así, concretamente, Ribeira reserva un total de 118.528 euros a esa finalidad, mientras que Rianxo -en este caso, por recomendación del departamento de Intervención- lo hacen en 10.788 euros, respectivamente, mientras que Boiro y A Pobra es la única Administración local de dicha comarca que no incluye cantidad alguna de dicho plan provincial a esa prestación de atención a la dependencia.

El Ayuntamiento de Ribeira prevé destinar este año a gastos sociales corrientes extraordinarios la cantidad de 1.335.000 euros, para cuya financiación solicitó su participación en el POS+Adicional 1/2026 de la referida institución provincial, dentro del Plan Único dos Concellos, en el que le corresponden 153.628 euros. Además, esta Administración local hizo una estimación de 900.000 euros a través de otros ingresos públicos o privados, ya sea por tasas, precios públicos u otras aportaciones, excluyéndose la aportación de la Diputación coruñesa. Ese importe se corresponde con ingresos procedentes de la Xunta de Galicia y el copago de las personas usuarias. Además, el Ayuntamiento ribeirense realizó una estimación de 435.000 euros -importe resultante de restar la previsión de otros ingresos de la total de los gastos sociales corrientes extraordinarios- a financiar por parte de la propia Administración local.

La mayor dotación económica de la previsión del Ayuntamiento ribeirense sobre gastos sociales corrientes extraordinarios, que asciende a 1,3 millones de euros, será para cubrir la aportación al SAF en la modalidad de dependencia. Además, se destinarán 25.000 euros a ampliar y dotar las partidas municipales para ayudas de emergencia y necesidad social y 10.000 euros para crear y ampliar servicios correspondientes al respiro y la conciliación familiar, y que en ambos casos se destina a las unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad o valoradas por los técnicos de los servicios sociales comunitarios.

Rianxo

Por su parte, al Ayuntamiento de Rianxo le correspondieron 82.456 euros en el POS+Adicional 1/2026 para gastos sociales extraordinarios, de los que 66.181 euros acordó su destino para gasto corriente y los 16.275 euros restantes a inversiones. Además de la cantidad referida para completar la atención del SAF, presupuestada en 1.084.012 euros, el Gobierno local consideró necesario incluir en la propuesta que salió adelante y que se remitió a la Diputación de A Coruña 5.000 euros para asegurar la cobertura de las necesidades básicas de alimentación e higiene personal y del hogar, que se suman a los 10.000 euros ya presupuestados de ayuda a ese tipo de emergencia social.

Además, en la ampliación de los servicios específicos del SAF, concretamente en el programa ‘Xantar na casa’, al que venía destinando 14.235 euros anuales para prestar ese servicio a las 20 plazas asignadas, ahora aportará otros 10.676 euros para asumir, gracias al POS+Adicional 1/2026, el gasto de los 15 nuevos usuarios. Y destinará otros 12.087 euros al programa de prevención de las demencias y de envejecimiento activo de personas mayores, que presta conjuntamente con Agadea, y que se desarrolla con seis grupos de 15 personas cada uno; 24.000 euros para dar continuidad al servicio de apoyo social y comunitario para atención psicosocial de personas con sufrimiento psíquico o en situaciones de vulnerabilidad, y 3.630 euros para la implantación de la aplicación Cibersad Web para una mayor eficiencia de la prestación del SAF.

En cuanto a inversiones, la propuesta rianxeira incluye la adquisición de equipamiento técnico, consistente en dos grúas eléctricas por 1.887 euros, para prestar a las personas con dependencia. Igualmente, destinará 14.388 euros a renovar el mobiliario y nuevo sistema de calefacción del inmueble que alberga el departamento de Servizos Sociais, para completar la actuación de mejora energética de dicho edificio, presupuestada en algo más de 66.000 euros, que se financian en un 60% con fondos procedentes de la UE, un 20% de la comunidad autónoma y el porcentaje restante que saldrá de las arcas municipales.

Boiro

El Ayuntamiento boirense acordó que el reparto del POS+Adicional 1/2026 para gastos sociales extraordinarios, con una cuantía asignada que asciende a 127.549 euros, suponga destinar un importe de 99.227 euros (77,8%) a gastos corrientes, mientras que el resto será para inversiones. Concretamente, la propuesta aprobada y que se remitió a la Diputación de A Coruña contempla la contratación de un trabajador social como elemento vertebrador y coordinador en la canalización de las demandas de usuarios de sus programas, y un administrativo de refuerzo para garantizar la gestión eficaz y ágil de procedimientos, por un total de 29.503 euros.

Además, un total de 41.874 euros serán para ampliar las partidas municipales de emergencia y necesidad social para unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad. Pese a no destinar nada de dicho plan a la atención directa a la dependencia, la propuesta municipal contempla otros 20.000 euros irán para ampliar el SAF en la modalidad de servicios y atenciones de carácter complementario, y 7.750 euros a la creación o ampliación de los servicios para el respiro y conciliación familiar a unidades de convivencia sin medios económicos para asegurar la cobertura de esas necesidades.

Los 28.321 euros restantes irán a inversiones, como la adquisición de siete camas articuladas con 17.280 euros y seis grúas con 17.280 euros, en ambos casos para su préstamo, y 11.041 para la compra de un tótem digital informativo y desarrollar un sitio web específico de catálogo de servicios y tramitaciones y de una plataforma digital para la gestión del envío de avisos y alertas mediante SMS.

A Pobra

El Ayuntamiento de A Pobra, con el respaldo unánime de todos los componentes de su corporación municipal, elevó a la institución provincial su propuesta de participación del Ayuntamiento en el POS+Adicional 1/2026 de la Diputación de A Coruña, que aporta 64.965 euros, que se destinarán a financiar tres proyectos de gastos sociales extraordinarios, como el ‘comedor sobre rodas’, la ‘cesta da compra’ y el alquiler de una vivienda de emergencia social, que funciona como recurso habitacional temporal. A la aportación de la Diputación de A Coruña se sumará una cantidad que saldrá de las arcas municipales, por lo que el importe total resultante se elevará 76.800 euros.

Desde el Gobierno cuatripartito pobrense se destacó que se trata de “plans transversais” con lo que se pretende conseguir no sólo los objetivos específicos para los que fueron concebidos, sino también otros adicionales como pueden ser la inclusión social o la resolución de conflictos. Del ‘comedor sobre rodas’ recordó que consiste en un servicio de catering de línea caliente para el reparto diario de comida a 24 personas mayores o dependientes que no pueden valerse por si mismas para hacer la compra o de comer, fundamentalmente.

Respecto a la ‘cesta de la compra’ detalló que es una prestación que atiende, con carácter mensual, a una veintena de pobrenses en situación de vulnerabilidad o emergencia social, a las que el Ayuntamiento realiza un envío de la compra. Y destacó la transversalidad de este programa, pues agregó que la mayoría de destinatarios también acceden a otros programas de inclusión de ese departamento municipal.