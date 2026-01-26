Parte de un tejado cae sobre un piso y un coche en Praia Xardín, en Boiro, a causa del temporal

La plancha metálica desprendida del tejado sobre el coche Cedida

El fuerte temporal de viento y lluvia que azota las comarcas arousanas se acentuó durante la noche con potentes rachas que ocasionaron diversas incidencias en toda la zona, especialmente en Praia Xardín, en Boiro, donde el tejado de una vivienda salió volando literalmente para caer sobre un piso y un vehículo que estaba estacionado en la zona.

El incidente se saldó sin que hubiese personas heridas, ya que en ese momento no pasaba nadie por el lugar. Otras planchas metálicas desprendidas del tejado y de la fachada aparecieron tiradas sobre una zona verde de las inmediaciones.

La plancha metálica desprendida sobre la acera Cedida

El fuerte ruido provocado por la caída del tejado sobre la calle generó preocupación entre los vecinos del lugar, que avisaron a los servicios de emergencias para que asegurar la zona y recoger los trozos desprendidos.