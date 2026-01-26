Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

Parte de un tejado cae sobre un piso y un coche en Praia Xardín, en Boiro, a causa del temporal

El suceso se produjo alrededor de las once de la noche sin causar víctimas

D. A.
26/01/2026 23:51
La plancha metálica desprendida del tejado sobre el coche
La plancha metálica desprendida del tejado sobre el coche
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

El fuerte temporal de viento y lluvia que azota las comarcas arousanas se acentuó durante la noche con potentes rachas que ocasionaron diversas incidencias en toda la zona, especialmente en Praia Xardín, en Boiro, donde el tejado de una vivienda salió volando literalmente para caer sobre un piso y un vehículo que estaba estacionado en la zona.

El incidente se saldó sin que hubiese personas heridas, ya que en ese momento no pasaba nadie por el lugar. Otras planchas metálicas desprendidas del tejado y de la fachada aparecieron tiradas sobre una zona verde de las inmediaciones.

La plancha metálica desprendida sobre la acera
La plancha metálica desprendida sobre la acera
Cedida

El fuerte ruido provocado por la caída del tejado sobre la calle generó preocupación entre los vecinos del lugar, que avisaron a los servicios de emergencias para que asegurar la zona y recoger los trozos desprendidos.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Los técnicos municipales advirtieron del “mal estado” del aglomerado asfáltico del tramo sobre el que está previsto actuar

Adjudicada en 72.454 euros la pavimentación de la Avenida Buenos Aires, en Corrubedo
Chechu López
Seijo celebra el gol de la victoria junto a Álex Rey y Torrado

Seijo, el goleador que aún está aprendiendo el oficio de delantero
Gonzalo Sánchez
Un coche aparcado en una calle en Carreira apareció con una ventanilla abierta y todo su interior revuelto

Empresarios de Ribeira reclama mayor presencia policial en las calles para hacer frente a la reciente oleada de robos
Chechu López
Una de las zonas anegadas en Cuntis

Rescatado un hombre que quedó atrapado en su coche en una pista inundada en Briallos
Fátima Pérez