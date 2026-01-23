Un viejo chopo acabó tumbado sobre la fachada de la antigua comisaría de Ribeira a causa del fuerte viento que trajo la borrasca 'Ingrid'

Un viejo chopo acabó tumbado por el fuerte viento sobre la fachada de la antigua comisaría de Ribeira Chechu Río

Los cuatro municipios que conforman la comarca de O Barbanza registraron un reguero de incidencia a causa de la borrasca 'Ingrid", principalmente por la acción del viento, que causó la mayor parte de las intervenciones, desplazando un buen número de contenedores de basura como ocurrió desde primera hora de la tarde del jueves en las avenidas de A Coruña y de As Carolinas, en Ribeira, así como causando la caída del cableado eléctrico y telefónico en varios lugares y tirando ramas y árboles sobre carreteras, como ocurrió con uino a las once menos veinte de la noche del jueves en la DP-7310 en Palmeira.

Una de las incidencias más destacadas se produjo en Ribeira, en el recinto de la antigua comisaría, que fue desafectado para integrarse en el contiguo colegio 'O Grupo', y en el que un viejo chopo acabó tumbado contra el inmueble que albergó las dependencias de la Policía Nacional, y las raíces levantaron el terreno y parte de las losas de la acera que pasa por delante de ese lugar en la Avenida Miguel Rodríguez Bautista. Hasta el lugar acudió la dotación de guardia del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) para asegurar la zona, mientras que el Ayuntamiento ribeirense contratará los servicios de una empresa para proceder a su retirada.

Un muro se vino abajo

Otro árbol quedó atravesado sobre toda la carretera que va al petroglifo de Pedra das Cabras, de cuya retirada se encargó el GAEM para que se pudiera seguir circulando, y también levantó los cables de las acometidas de dos viviendas en Aguiño, uno de los cuales estaba pelado ya que, al caer, se cortó su envolvente. En el lugar de Frións, en la parroquia ribeirense de Carreira, se vino abajo un muro de seis metros de largo por un par de metros de alto de la parte posterior del centro de recursos de la asociación Ambar. Y en las inmediaciones de la rotonda del cruce de O Vilar retiraron un arco de iluminación navideña que se soltó de varios de sus anclajes y quedó colgando.

En A Pobra también hubo un buen número de incidencias, la mayor parte por las fuertes rachas de viento. Así, la agrupación de voluntarios de Protección Civil de la localidad contabilizó hasta última hora de esta mañana hasta 22 salidas. Una de ellas fue a las seis de la madrugada hasta Vilariño de Abaixo por varias planchas que se soltaron del tejado de una vivienda y que fueron retiradas, una de las cuales fue a parar a 100 metros de distancia. Hasta allí también se desplazó la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira tras recibir un aviso por un panel sandwich que se desprendió de un alpendre y que afectó a los cables de telefonía.

Recolocación de contenedores

También acudieron a recolocar ocho contenedores se desplazaron de sus ubicaciones habituales en O Areal, Cabío, Vilariño, O Castro, A Silva, A Lomba y en el polígono industrial de A Tomada, a retirar dos árboles caídos en el paseo del Río Morto, otro en la carretera que lleva a la playa de A Illa, otro en San Isidro y dos en Os Casás, y recibió otros 11 avisos por cables telefónicos colgando o caídos en varios lugares del rural pobrense.

Contenedores movidos, tejas caídos y árboles sobre el cableado fue el panorama también en Boiro y Rianxo. En este último punto, fue necesaria una intervención de los Bomberos de Boiro, ya que sobre las seis menos diez de la mañana un ejemplar de importantes dimensiones cayó sobre una carretera en Sartaxes, en Abuín-Leiro, y quedó enganchado en la línea telefónico, por lo que las tareas para solucionar esa situación se prolongaron durante algo más de una hora y media.

Los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con sede en el polígono de Espiñeira acudieron a las diez menos diez de la noche del jueves por un alumbrado navideño que se soltó de algunos anclajes la carretera DP-7203 en el lugar de Té, y 20 minutos después por un vallado de obras tumbado en Exipto (Abanqueiro). Y a las once menos cuarto de esta mañana acudieron al aviso por una chapa de aislamiento de la fachada lateral de un edificio situado en la Avenida de Compostela, en el casco urbano de Boiro, con riesgo de caída y que fue retirada con la ayuda de los compañeros de Ribeira, que accedieron a la misma con el camión autoescala.

Los Bomberos de Ribeira acudieron con el camión autoescala en apoyo de sus compañeros de Boiro para retirar una chapa de un edificio de la Avenida de Compostela con riesgo de caída

Un muro de la parte posterior del centro de recursos de la asociación Ambar se vino abajo

Un arco del alumbrado navideño situado en las inmediaciones del cruce de O Vilar quedó colgando al soltarse de algunos anclajes

Un árbol cayó sobre la carretera de acceso al petroglifo Pedra das Cabras y cortó el paso de vehículos, y el GAEM acudió a retirarlo

Dos árboles cayeron en diferentes puntos del paseo fluvial del Río Morto, en A Pobra

Una de las planchas del tejado de una vivienda en el lugar de Vilariño de Abaixo salió despedida por el aire y acabó a unos 100 metros de distancia