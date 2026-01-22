Mi cuenta

O Barbanza

Rianxo conmemora a Castelao en enero con mesas redondas, charlas, teatro y más

Redacción
22/01/2026 20:51
El Concello de Rianxo, a través del área de Educación de Cultura, organiza para este fin de semana y lo que queda de mes una serie de propuestas culturales en el marco de los Actos Castelao 2026, que incluyen mesas redondas, charlas participativas, teatro y más.

Las citas comenzarán hoy en el centro sociocultural-auditorio, a las 20:30 horas, con la mesa redonda ‘Castelao: tres efemérides para o 2026’ a cargo del académico de la RAG y catedrático de la USC, Francisco Fernández Rei, el escritor y profesor, Emilio Xosé Insua, y el historiador y biógrafo, Miguel Anxo Seixas.

En la misma ubicación, mañana por la mañana, a las 12:30 horas, tendrá lugar la charla participativa ‘A derradeira leición do mestre: como se constrúen as narrativas da memoria?’, y por la tarde, a las 20:30 horas, se representará el teatro musical ‘Un ollo de vidrio’, adaptado por la Coral Solfa y la Asociación Cultural O Galo. La entrada es gratuita hasta completar el aforo y las invitaciones se pueden adquirir desde una hora antes del inicio de la función, máximo dos por persona.

En la próxima semana, para cerrar el programa de actos, se desarrollarán actividades como presentaciones de libros, una ofrenda floral y lecturas de una selección de textos.

